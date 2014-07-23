焦点：中国计划推进京津冀一体化 破除地方“壁垒经济”

图为北京CBD一景。 REUTERS/David Gray

路透天津7月23日 - 中国计划围绕北京打造一个超大区域，向各地方政府经营的“壁垒经济”发起进攻。消息人士称，有关方案将比迄今已公开披露的内容更为激进。

消息人士称，相关规划预计将提交周三的国务院会议讨论，这将是首次统一各地方政府管辖地区的海关、税收、污染和行业管理标准。

北京、天津和河北三地结合起来，将形成一个拥有1.1亿人口的区域，经济总量相当于一个印尼。京津冀一体化体现了国家主席习近平重整中国经济的雄心。

习近平希望，通过挑战地方政府的权力，可以使财富与投资的分配更加合理，并获得环境红利。

参与相关政策讨论的学者表示，政府希望改善该地区的“布局”，方法包括把汽车制造和化工等行业移出北京，敦促污染严重的河北治理环境，让拥挤不堪的北京获得喘息空间。

参与起草相关规划的研究人士和官员称，区域一体化进程将由统一三地的海关监管、社会服务、行业标准以及环保法规推动，并将建立跨地区的就业、资源和投资市场。

他们指出，中国“各个地区只管自己一亩三分地”的经济增长模式导致了很多问题的出现，包括过度投资、污染和腐败。

“现在每个官员都优先考虑本地区，不管是项目建设还是投资，”河北工业大学京津冀发展研究中心常务副主任张贵称。

“有的官员认为这是‘我们的钱’，属于‘我们这个地儿’，他们不会想着把北京的资金投到河北或者反过来，这是相当普遍的思维模式，”他说。

**制造业整合**

多年以来，河北省对中央政府在治理行业产能过剩等方面的法规一直阳奉阴违，目前已经成为打破“壁垒经济”、结束地方官员只注重本地经济的主要目标。

中国共有34个省级政府，包括了直辖市北京、天津、上海和重庆。

“打破区域行政壁垒需要中央统筹协调，决不能因一己之小私，损三地之大公，”河北省副省长秦博勇6月中旬在北京称。

“区域竞争是正常的，但是如果忽视自身条件，盲目追求优质资源，会加剧同质竞争，浪费优势互补的发展机会”，她说。

河北工业大学的张贵说，与珠三角和长三角地区不同，北京、天津和河北的跨地区文化和经济联系相当于是从零开始。

“最大的挑战是建立统一、高效、充满活力的地区市场，即一体化，这需要很多年，”他说。

已在进行中的工厂迁址可能更好的平衡增长。很多汽车和化工厂计划搬迁，包括北汽集团的一些工厂。北汽今年稍早称，将把工厂搬到黄骅市。

张贵表示，最终目标是把北京所有“非资本职能”，包括所有第一产业和第二产业，都搬去河北。

国家发改委区域经济研究所所长肖金成称，北京的快速发展并没有带动河北，首都人均收入比周边地区高逾一倍。

“在北京天津两大都市周围出现这么多贫困人口，这是匪夷所思。因为大都市周边一般都是发达地区”，他在6月的唐山会议上称。

**大城市综合症**

对于北京居民而言，铺展财富的回报，将使政策制定者所谓的“大城市综合症”得到些缓解。

“人们总是说北京占用了太多资源，吸引了过多人才和能源流动，而其他地区则没怎么沾光，”清华-卡内基全球政策中心能源和气候项目常驻学者王韬称。

由于对工业增速的追求，14年来北京的工业产出增长五倍，人口猛增三分之二。

本地媒体援引北京政府官员的报导指出，该计划不仅将改变北京的产业分布、转变部分政府职能，还将涉及多至500万居民的再安置。

北京市环保局大气环境管理处处长于建华称，“北京市的面积和资源有限，但享有高科技产业和科学研究与发展的优势。”

如果我们能够将这些行业的设计功能留在北京，将其他特定部门分配到天津和河北的广袤地区，那么这样的一体化方针将有助于经济结构以及空气质量的改善”，他说。 (完)

(编译 张涛/徐文焰/王丽鑫/石冠兰 审校 屈桂娟)

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