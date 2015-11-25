北京市属事业单位将在2017年整体或部分迁入通州--央视

央视官方微博称，目前行政副中心的行政办公区所在地，通州区潞城镇郝家府村的拆迁工作已经完毕，核心区建设已全面展开。北京将严格控制建设规模和开发强度。

北京市规划委当时亦进一步对外透露了关于通州建设规划的诸多细节，包括有序推动北京市属行政事业单位整体或部分向市行政副中心转移，逐步带动中心城人口向通州转移，通过“区域快轨”“城际铁路’等模式串联起燕郊、通州及中心城。 （完）