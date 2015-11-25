北京市属事业单位将在2017年整体或部分迁入通州--央视

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月25日 - 中国中央电视台周三援引北京市委十一届八次全会报导，北京市各市属行政事业单位，将在2017年整体或部分迁入北京通州行政副中心。
央视官方微博称，目前行政副中心的行政办公区所在地，通州区潞城镇郝家府村的拆迁工作已经完毕，核心区建设已全面展开。北京将严格控制建设规模和开发强度。
北京市委书记郭金龙今年7月在市委十一届七次全会上说，要聚焦通州，深化方案论证，加快市行政副中心的规划建设，2017年取得明显成效。
北京市规划委当时亦进一步对外透露了关于通州建设规划的诸多细节，包括有序推动北京市属行政事业单位整体或部分向市行政副中心转移，逐步带动中心城人口向通州转移，通过“区域快轨”“城际铁路’等模式串联起燕郊、通州及中心城。 （完）
(发稿 宿泱韫；审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。