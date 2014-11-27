北京公交地铁12月28日起实行新票价

中国官媒周四报导称，北京公交地铁将于12月28日起实行新票价。这是北京公交地铁多年来首次上调价格。新华社之前的报导称，尽管北京公交地铁价格上调，约62%的公交总成本、50%的地铁总成本仍将由公共财政来承担。路透