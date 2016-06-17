日本财务大臣麻生太郎深切关注日圆升值 称必要时将紧急应对（更新版）

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
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路透东京6月17日 - 日本财务大臣麻生太郎周五对日圆近期升值发出警告，称他对“单向、快速和投机性”汇率波动深切关注，并表示必要时将紧急应对。这暗示当局可能卖出日圆干预市场。
此前在日本央行维持政策不变后，日圆兑美元和欧元均触及数年高点，尽管市场担忧如果英国6月23日公投退出欧盟，将在全球市场引发动荡。
麻生太郎在一场内阁会议后向记者表示，日本财务省、央行、以及金融厅计划在今日稍晚开会讨论金融市场情势。
“汇率稳定非常重要。我们会在这个问题上与其他国家紧密协作，”麻生太郎表示。他并称在关注市场，感觉迫切需要阻止投机性波动持续。
“必要时，我们将做出比以往还要多的回应。我相信这类回应符合G7和G20协议。”
在日本，财务省拥有汇率政策和干预的管辖权。日本央行则按财务省的指示进行干预。
日本自2011年11月有过干预以来便未再出手。
被问及英国若是退欧，财务省和金融厅是否有避免金融市场动荡的紧急应变计划时，麻生不愿置评。
“乐见英国留在强劲的欧盟，”他表示。(完)
(编译 李春喜/戴素萍 审校 白云/张若琪)
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。