日本财务大臣麻生太郎深切关注日圆升值 称必要时将紧急应对（更新版）

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路透东京6月17日 - 日本财务大臣麻生太郎周五对日圆近期升值发出警告，称他对“单向、快速和投机性”汇率波动深切关注，并表示必要时将紧急应对。这暗示当局可能卖出日圆干预市场。

此前在日本央行维持政策不变后，日圆兑美元和欧元均触及数年高点，尽管市场担忧如果英国6月23日公投退出欧盟，将在全球市场引发动荡。

麻生太郎在一场内阁会议后向记者表示，日本财务省、央行、以及金融厅计划在今日稍晚开会讨论金融市场情势。

“汇率稳定非常重要。我们会在这个问题上与其他国家紧密协作，”麻生太郎表示。他并称在关注市场，感觉迫切需要阻止投机性波动持续。

“必要时，我们将做出比以往还要多的回应。我相信这类回应符合G7和G20协议。”

在日本，财务省拥有汇率政策和干预的管辖权。日本央行则按财务省的指示进行干预。

日本自2011年11月有过干预以来便未再出手。

被问及英国若是退欧，财务省和金融厅是否有避免金融市场动荡的紧急应变计划时，麻生不愿置评。

“乐见英国留在强劲的欧盟，”他表示。(完)