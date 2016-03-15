北京汽车就拟收购福建奔驰35%股权签署意向 将展开尽职调查

路透香港3月15日 - 中国汽车生产商--北京汽车股份有限公司(1958.HK)宣布，已与福建省汽车工业集团(福汽集团)就收购其所持福建奔驰的35%股权意向，以及相关保密安排等事项签署系列协议，公司并将对福建奔驰展开尽职调查。

北京汽车的声明未有披露收购作价，并表示交易须待相关部门审批，具体审批细节仍有待确定。若交易完成，公司及福汽集团将分别持有福建奔驰35%及15%股权，戴姆勒轻型汽车香港有限公司将持有余下50%股权。

福建奔驰为在2007年6月在中国成立注册的中外合资企业，注册资本2.87亿欧元，其主营业务为乘用车、商用车和相关零部件的设计、生产、销售及售后服务。

奔驰(Mercedes-Benz)为德国汽车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)旗下品牌的轿车。

北京汽车表示，将通过入股福建奔驰，实现公司与合资伙伴的深度合作，发挥各自优势，交易亦有助丰富公司的产品线。

北京汽车股份上周五暂停买卖，停牌前报5.96港元，并已申请今天早盘恢复交易。（完）

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