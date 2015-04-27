北京银行年内将推员工持股计划 H股上市准备仍在进行中

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京4月27日 - 中国城市商业银行--北京银行(601169.SS)行长助理罗亚辉周一表示，预计北京银行年内将推出员工持股计划；另外，去年冲击H股上市搁浅之后，北京银行目前依然在积极努力，希望有所突破。
北京银行在业绩发布会上公布，2014年公司实现归属母公司股东净利润同比增长16%；今年一季度净利润同比增长10%。
“一季度增速有所下滑，这主要是在经济新常态的大环境下，银行业整体受到冲击较大。”罗亚辉在该行业绩发布会上表示。
截止2014年末，北京银行不良贷款率为0.86%，拨备覆盖率324%，拨贷比为2.78%；一季度末不良贷款率为0.93%。
对于资产质量，北京银行董秘兼副行长杨书剑在业绩发布会上指出，房地产、融资平台、两高一资的贷款在贷款余额中的占比持平或者下降，说明风险基本可控。（完）
(发稿 王蕾；审校 李贺/杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。