北京银行与腾讯战略合作 提供100亿授信共建创新金融产品

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月30日 - 中国城市商业银行--北京银行(601169.SS)周四公告称，与腾讯(0700.HK)昨签署战略合作协议，该行将向腾讯提供意向性授信100亿元人民币，双方将共建“互联网+京医通”的创新金融产品。
根据合作协议，双方将在“京医通”项目、第三方支付、集团现金流量管理、零售金融等领域开展深入合作。例如京医通项目将与微信支付合作，通过“京医通”平台，利用“微信支付+微信公众账号”模式实现线上申办京医通卡、充值、预约挂号、缴费、信息推送、业务查询等功能。
“京医通”项目作为北京银行参与支持建设的惠民金融工程，自2012年上线以来，通过发放京医通卡，实现了跨院诊疗结算一卡通。截至目前，已覆盖包括北京世纪坛医院、同仁医院、首儿所、西苑医院、望京医院等在内的多家三甲医院，累计发卡量逾310万张。
公告称，此次合作将医疗业务延伸至个人移动终端，打破了传统跨院诊疗系统不具备线上业务办理能力的困局，使患者随时随地均可轻松挂号、缴费，而就诊提示、就诊路线导航等多项功能也可通过微信轻松搞定。
腾讯一直推动“互联网+”战略在各行各业落地，首先是政务和公共服务领域。此前，腾讯与国内上海等多个城市政府合作推出微信城市服务入口。
北京银行自周二起已停牌两日，因该行正筹划签署重要业务合作协议。周一该股收报12.9元，过去一个月累计上涨19.6%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。