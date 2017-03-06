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中国财经 | 2017年 3月 6日 星期一 18:53 BJT

北汽新能源公司计划2018年进行IPO--北汽董事长

路透北京3月6日 - 中国汽车商北汽集团董事长徐和谊周一对路透表示，北汽的新能源汽车公司计划在2018年寻求首次公开发行(IPO)。

徐和谊是在中国两会期间隙做出上述表示的。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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