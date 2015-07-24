北京汽车拟与华能新能源建全国最大车厂屋顶光伏发电项目

据公告，三方已签署战略合作框架协议，在合作建设光伏项目、组建合资公司以及节能减排与社会责任开展深入合作，包括计划建成全国最大的汽车厂房屋顶光伏项目，实现首期项目约6,000千瓦在2015年前后投产，并成立合资公司对光伏资源进行建设、管理和运营。