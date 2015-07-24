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中国财经 | 2015年 7月 24日 星期五 11:52 BJT

北京汽车拟与华能新能源建全国最大车厂屋顶光伏发电项目

路透香港7月24日 - 中国主要乘用车制造商--北京汽车股份有限公司(1958.HK)称，拟与华能新能源(0958.HK)及四川雄飞合作建设全国最大汽车厂屋顶光伏发电项目，首期规模约6,000千瓦。

据公告，三方已签署战略合作框架协议，在合作建设光伏项目、组建合资公司以及节能减排与社会责任开展深入合作，包括计划建成全国最大的汽车厂房屋顶光伏项目，实现首期项目约6,000千瓦在2015年前后投产，并成立合资公司对光伏资源进行建设、管理和运营。

北汽表示，“项目投入运营后，预计本公司将成为国内利用光伏发电生产制造规模最大的企业之一，亦将更为有效的实现节能减排目标，降低生产成本。”

北汽今早复牌，香港时间11:02，股价跌5.51%，报7.37港元；华能新能源则升1.83%，报3.33港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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