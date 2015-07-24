北京汽车拟与华能新能源建全国最大车厂屋顶光伏发电项目

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港7月24日 - 中国主要乘用车制造商--北京汽车股份有限公司(1958.HK)称，拟与华能新能源(0958.HK)及四川雄飞合作建设全国最大汽车厂屋顶光伏发电项目，首期规模约6,000千瓦。
据公告，三方已签署战略合作框架协议，在合作建设光伏项目、组建合资公司以及节能减排与社会责任开展深入合作，包括计划建成全国最大的汽车厂房屋顶光伏项目，实现首期项目约6,000千瓦在2015年前后投产，并成立合资公司对光伏资源进行建设、管理和运营。
北汽表示，“项目投入运营后，预计本公司将成为国内利用光伏发电生产制造规模最大的企业之一，亦将更为有效的实现节能减排目标，降低生产成本。”
北汽今早复牌，香港时间11:02，股价跌5.51%，报7.37港元；华能新能源则升1.83%，报3.33港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。