京津楼市调控再升级 北京加强商品房现房销售管理

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透北京12月30日 - 作为中国本轮房价涨幅较大的热点城市，北京和天津房地产调控继续升级。其中北京加强商品房现房销售管理，要求开发商备案后应在三日内一次性公开销售全部房源；天津则收紧个人住房公积金（组合）贷款首付款比例，由此前20%提高到不低于30%。
北京住建委官网周五发文要求，今日起开发企业销售现房前，应到所在区房管部门办理现房销售备案，备案后应在三日内一次性公开销售全部房源，要严格执行明码标价、一房一价，销售价格不得高于申报价格。
北京市代市长蔡奇稍早表示，要精准发力，坚决抑制房地产投资投机行为，加大普通商品住房供给力度，确保明年房价环比不增长；要合理增加住宅用地供应，从源头稳定市场预期。
天津亦发布关于调整个人住房公积金（组合）贷款首付款比例的通知，将个人住房公积金（组合）贷款首付款比例政策作如下调整：职工家庭申请个人住房公积金贷款购买首套自有住房的，应支付不低于所购住房价款30%的首付款；购买第二套自有住房的，应支付不低于所购住房价款50%的首付款。
该通知自2016年12月30日起施行，2021年12月29日废止。
今年北京和天津房价涨幅可观，但9月30日收紧调控后渐趋平稳。中国国家统计局数据显示，11月北京新建商品住宅价格指数同比增长28.9%，天津同比增26.6%。
12月召开的中央经济工作会议强调，要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止出现大起大落。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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