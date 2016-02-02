北控水务今年加大PPP项目投入 拟组建200亿元产业基金

路透香港2月3日 - 中国最大水务企业--北控水务集团有限公司(0371.HK)称，今年将加大对政府和社会资本合作（PPP）项目投入，并开始推进轻资产模式，拟携手国内银行、保险公司建组总规模200亿元人民币的产业基金。

北控水务前身为中科成环保集团，2008年获北京市政府驻港窗口企业北京控股(0392.HK)收购后，致力发展污水处理及供水业务，现时以每日处理量2,500万吨成为中国最大水务企业。

该公司执行董事兼行政总裁胡晓勇周二接受访问时称，预计今年新增每日处理量不少于300万吨，争取达到400万吨以上，以实现2018年4,000万吨这一目标。

“宏观面上一定会有较大增长，但我们一直在追求质量。”他称。

北控水务执行董事周敏指出，由于市场竞争激烈，去年新增项目的平均回报率9%，较前一年逾10%有所下滑，因此今年会以“保质”的前提下完成不少于300万吨的增量，而加大对PPP项目的投入有助“保质”。

“PPP项目主要通过谈判获取，不用太多竞争，回报率可以达到11-12%。”他说。

北控水务的业务网点基本覆盖全国，且是行业龙头，在获取PPP项目上有一定优势。除此之外，中国政府对水厂周边环境治理提出更严格的要求，例如流域治理、两岸美化绿化等，因此对水务服务商，尤其是PPP合作方的综合能力要求亦不断提高。

北控水务目前仍处于发展期，预计今年的资本开支大约150-160亿元人民币，基于人民币贬值和国内贷款利率下降的因素，公司打算转向国内融资，并展开轻资产模式运作。

周敏称，拟与国内银行、保险商组建总规模200亿元人民币的产业基金，可能由北控水务占15-20%股份，以提供表外融资，支持公司业务发展的同时不会加重债务负担，实现盈利较快增长。

“希望公司的负债比率在目前逾100%的水平上，可以降低一些。”他说。（完）