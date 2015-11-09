伯克希尔哈撒韦第三季获利翻番创纪录高位 营业利润下滑

路透纽约11月6日 - 巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔哈撒韦(BRKa.N) (BRKb.N)称，第三季获利增加一倍，创纪录高位，反映出入股Kraft Heinz (KHC.O)带来的大幅收益，但承保业务的业绩疲弱导致当季营业利润下滑。

第三季净利增至94.3亿美元，或A类股每股收益5,737美元，上年同期净利46.2亿美元，或A类股每股收益2,811美元。

营业利润下降4%至45.5亿美元或每股收益2,769美元，上年同期为47.2亿美元或每股收益2,876美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估当季营业利润合每股收益2,720.60美元。

在该公司较大的业务当中，承保业务获利下降34%至4.14亿美元，BNSF铁路业务获利增长12%至11.6亿美元，伯克希尔哈撒韦能源业务获利增13%至7.86亿美元。

该公司当季营收增长15%至589.9亿美元，主要来自Kraft Heinz相关活动。

伯克希尔哈撒韦A类股上周五收跌1,594美元至203,100美元，B类股收跌0.24美元至136.33美元。(完)