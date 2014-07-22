马航坠机遇难者遗体运离现场 黑匣子移交马来西亚专家

马来西亚总理纳吉布与亲俄分裂主义者达成协议后，马航坠毁客机部分遇难者的遗体周一由一辆火车运离事发地点。此外，乌克兰东部分裂主义势力领袖已在顿涅茨克将马航坠毁客机的黑匣子交给马来西亚方面。联合国安理会全票通过决议，强烈谴责此次坠机事件，同时敦促各方充分配合对这一事件的国际调查。图为一名马来西亚专家在初步察看黑匣子。路透