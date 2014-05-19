中国同业新规逼产能过剩行业去杠杆 黑色金属链承压--中金

路透北京5月19日 -中国大型投行--中金公司最新报告指出，同业业务新规的出台，将导致非标主要对接的房地产、基建及其他产能过剩行业被迫去杠杆，令终端需求受到向下冲击，黑色金属特别是原料端在基本面供给端加速的2014年，将会有较强的下行趋势。

报告称，整个黑色产业链的大宗商品矿石，焦煤焦炭以及螺纹钢的终端需求，首当其冲的是房地产的需求；房地产行业的销售，新开工的恶化，将最终体现到房地产投资数据的下降，而这意味着对于原材料采购的下降。

“我们认为上周黑色大宗商品的加速下跌与5月16日人民银行，银监会和证监会，保监会，外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构同业业务的通知》有关。”中金金属分析师马凯在报告中指出。

为规范规模日益膨胀的银行同业业务，中国央行协同三会及外管局上周五联合发布通知予以规范，业界流传的“9号文”靴子终落地，这将迫使银行收缩同业资产扩张速度，尤其是此前狂飙的买入返售类非标业务。

上周五黑色产业链大宗商品价格大幅下跌，其中铁矿石SGX掉期主力合约跌2.6%，大商所铁矿石主力合约重挫3%，原料端焦炭跌停，焦煤大跌3.45%，螺纹钢下挫2%。

2014年是金融部门去杠杆的一年，由于非标主要对接房地产、基建，以及其他的产能过剩行业，在2012年后这些融资条件受到限制后非标充当了输血的作用，而如今该输血功能在边际上，甚至可能出现很大部分的减少后，预计行业内资金情况将会恶化。

报告指出，虽然存在中国国内宏观经济下滑超出预期带来的刺激政策引发的上行风险，但二季度矿石在反弹后会继续步入下跌通道，矿石基本面恶化，且短期内钢厂受制于边际上恶化的资金状况，无法进行大规模在库存，坚持认为其在5-6月间会加速下跌至前期低点。

而螺纹钢亦因为钢厂存有吨钢毛利而加大生产活动，5月钢材终端需求将出现边际恶化，需求环比改善趋弱，其基本面将会持续恶化，继续看空二季度螺纹的价格表现。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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