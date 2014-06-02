贝莱德执行长拉响杠杆ETF警报 忧心潜藏系统性风险

路透5月31日 - 对于规模高达2.5万亿(兆)美元的全球上市交易基金(ETF)市场，贝莱德(BLK.N)执行长Larry Fink本周对当中的部分领域提出了警告。

作为全球最大资产管理公司和ETF业者的掌门人，Fink称杠杆ETF的结构性问题可能“有一天会导致整个行业崩溃”。杠杆ETF及相关产品发起者称其言论夸大其词。该领域在全球ETF行业资产中仅占约600亿美元。

杠杆ETF利用衍生品和债务来增强投资者回报，杠杆倍数通常是投资者将资金投入股票、债券或其他金融工具的两至三倍。只是有一个问题：如果作为基础的证券或指数下跌，ETF产品也会亏损得又快又狠。

Fink在纽约德意志银行会议上讲话时，把部分ETF内置杠杆率比作是贝尔斯登2007年倒闭的两个黑箱对冲基金，这起事件引发了首波对华尔街在低质抵押贷款上曝险的惊慌，同时也预示着更加难堪的部分将在2008年金融危机爆发。

将杠杆化银行贷款等本质上难以交易的证券包装成ETF，可能会造成系统性风险。若基础资产的市场冻结，ETF价值也可能崩盘。如果惶惶不安的投资者认为很多其他基金也过于危险，那可能会引发ETF行业的溃败。

Fink周三的直率表态也引人质疑，是否太多高风险金融产品进入了市场？

由于金融危机的影响，越来越多的复杂和风险产品将普通投资者作为目标客户。对冲基金正制定一些面向普通投资人的投资策略，投资门槛更是降到了1,000美元。其中的一个卖点，就是投资人若想拥有足够的退休资金，就需要投入普通投资以外的产品；但下档风险是，如果市场大幅反转，他们可能亏得不名一文。

**美联储警告**

上个月，大型资产管理公司在与纽约联邦储备银行总裁杜德利会晤时，表达了他们的担忧。

与会人士包括Appaloosa Management的对冲基金经理David Tepper等。根据美国联邦储备委员会(美联储/FED)金融市场投资者顾问委员会4月10日会议记录，这些经理非常担心投资者在低波动和低利率环境下，为了回报可能过度曝险，导致“部分市场人士增加杠杆来实现投资目标”。

Fink周三表示，杠杆ETF中存在潜在的系统性风险。他的表态也得到了部分其他投资者的呼应。

“我认同有关杠杆ETF可能会让市场非常苦恼的观点。杠杠问题的确是我担心的地方。”Loomis Sayles副董事长Dan Fuss称。

Fink表示，包括美国证券交易委员会(SEC)在内的欧美监管部门都未对那些能损及市场的单个金融产品给予足够多的重视。

2012年，出于对杠杆ETF的担忧，SEC停止批准成立此类基金的新申请。不过，两家基金发起人--ProShares和Direxion仍在利用证券监管部门稍早发放的豁免许可来推出杠杆ETF。

SEC拒绝就Fink的言论置评。Fink拒绝就该报导置评。

截止4月底，贝莱德旗下iShares ETF管理的资产达9,530亿美元，在全球ETF市场中占据了39%的份额。State Street(STT.N)和Vanguard Group则分别以4,090亿美元和3,680亿美元资产位居第二和第三。

这三家均未推出杠杆ETF。对于Fink认为此类产品会带来系统性风险的观点，Vanguard和State Street高管都表示不予认同。

State Street Global Advisors旗下ETF研究部主管Dave Mazza称，“这是买家小心谨慎的极端案例。”他并指出，一家杠杆ETF倒闭有可能会拖累整个行业全年的增长率。近几年，全行业复合年增速已逾25%。

与此同时，杠杆ETF主要发行商纷纷抨击Fink的观点。

Direxion Investments发表声明称，“该公司完全不同意Fink有关杠杆ETF会带来系统风险的观点。”截止本周，Direxion和竞争对手ProShares运营的140支杠杆ETF管理着总计220亿美元资产。

根据汤森路透旗下理柏的数据，Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares基金(NUGT.P)是市场上最炙手可热的杠杆化ETF之一，过去12个月净流入10.7亿美元资金。

对像这支基金一样杠杆率为三倍的产品来说，其管理的每1美元资本能产生2美元的杠杆效应。这些ETF每天都要调整配置以保持相同的资本比率。正如Direxion所解释的那样，这意味着杠杆ETF可以通过削减仓位来应对亏损。

“很难理解Fink先生为什会认为，这些规模相对较小、流动性很高、完全透明、能够应对亏损从而降低系统性风险的产品可能会带来系统性风险，”Direxion称。

不过，Fink本周表示，一个本质上缺乏流动性的资产不会因为包裹上杠杆ETF的外衣就变得更有流动性。

“我们不会从事银行贷款ETF，”Fink在德意志银行的会议上称。“为什么？因为我们认为这项基本资产的流动性远低于一个ETF每天的流动性。而且从一个银行业者的角度来看，就会明白有时银行贷款市场会冻结。”(完)

(编译 朱晓军/许娜；审校 张明钧/高琦)

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