贝莱德警告债券市场未来几个月将面临“痛楚”

路透纽约12月12日 - 全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)(BLK.N)在周一发布的报告中进一步调降对美国公债的前景预测，警告投资者要为即将到来的“痛楚”做好准备。

贝莱德称，经济成长加快，薪资和通胀上升，可能继续对长期美国公债产生尤其严重的不利影响。

“2017年全球利率将倾向于重新调整，以反映‘通货再膨胀’的形势，这将推高收益率，令长债持有者感到痛楚，”该公司在署名为全球首席投资策略师Richard Turnil的报告中写到。

“收益率曲线趋陡暗示，投资者应考虑将固定收益投资组合转向年期较短的债券，以保持流动性，否则就要为债市波动性增大做好准备。”

自夏季以来，贝莱德一直称自己对美国公债的看法为中性，而现在已调降至“减码(underweight)”，以反映对未来三个月的负面展望。

贝莱德称与长债相比，其更青睐短期债券及通胀保值债券(TIPS)。

贝莱德还表示，鉴于日圆走贬、全球经济增长加快、“有利股东的企业行为”以及央行的支持性政策，其将提高对日本股市的展望。

该公司维持对包括中国在内新兴市场股市债市的乐观看法，尽管外界担心这些通常债务高企的国家能否消化利率和借贷成本上升。

中国股市沪综指周一放量收挫2.5%，创半年最大单日跌幅。分析师指出，明年中国经济走向及美联储本周会议都带来一些不确定因素，而投资激进的保险公司被要求整改，举牌概念股应声大挫，且成长股跌势不止，沪指快速下滑，午后继续扩大跌幅。

贝莱德还调降了对欧洲公司债的看法，称欧洲公司债的价格已越发昂贵，而意大利银行业依旧存在风险。(完)