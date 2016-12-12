投资焦点：黑天鹅满天飞的一年 全球经济稳定增长却是最大惊喜

2016年11月10日，东京一家券商营业部外，一名男子在看电子屏幕上的美股指数。 REUTERS/Toru Hanai

路透伦敦12月12日 - 2016年是政治意外频发的一年，而在2017年到来之际全球经济出乎意料的强势，可能是对金融市场来说最持久的惊喜。

尽管有这么多政治黑天鹅--特朗普当选美国总统、英国和意大利公投使两国深陷不确定性窘境--但经济数据表现却一直好于预期。

对于以往会导致主要市场下挫的意外事件，经济活动似乎有了抵抗力，这是得益于很多央行仍在向金融系统注入大量资金--而且在美国，虽然美国联邦储备委员会(美联储/FED)将减少刺激，但美国政府却可能会表现慷慨。

特朗普上月大选，有关减税和基建支出的财政刺激承诺使市场大为震动。而在大选很长时间之前，经济预测者的普遍预期非常黯淡。

但在各种政治杂音中，不仅只有美国有那些低估经济形势的看法。位于爱丁堡的Standard Life Investments指出，本周全球经济形成了一股“悄无声息的力量”。

花旗编撰的一系列经济意外指数本周也全都转为正数，为2014年2月以来或约三年来首次。对这些数据的深入研究也显示经济展现的韧性之广泛程度。

这是2003年开始整理可比数据以来，第16次出现所有八项指数全都是正值的情况。八项指数包括美国、欧元区、亚太、日本、英国、新兴市场、中国和G10国家。其中欧元区指数创2010年10月以来最高。

花旗经济意外指数图表：reut.rs/2gomfyU

且不说债市和一些新兴市场的情况，鉴于此前对特朗普的一致预期，美国大选过后的这个月以来投资者乐观情绪明显升温。

花旗由首席全球分析师Willem Buiter领头的分析师团队今年多数时候都在警告全球经济衰退的风险，在8月时曾表示，若特朗普胜选，可能给全球经济增速拉低0.7-0.8个百分点。

花旗分析师称，这个情况将可“轻而易举地”把增长率推低到代表全球整体衰退的2%以下。但本周时，他们把2017年全球增长率前景预估调高至2.7%，高于今年预估增长率2.5%。

经济合作暨发展组织(OECD)的看法甚至更乐观。上周，OECD调高了2017年全球增长率预估至3.3%，今年则为2.9%，因美国准备加速拉抬国内经济。

“美国2017年经济衰退的可能性已经减小，”Candriam资产配置部门主管Nadege Dufosse说，该公司拥有约1千亿欧元资产。“所以我们增加股票配比，特别是美股和日股。”

**别管杂音了**

如果你在美国大选的隔天11月9日早上眨个眼，那么你将几乎感觉不到亚欧市场在特朗普胜选之后的股市、债券收益率及美元大跌的惨状。

当时美股迅速收复失土，标普500指数.SPX和道琼工业指数.DJI毫不回头，一路直奔新高。有华尔街恐慌指数之称的波动率指数.VIX则出现26年来罕见的跌势。

其实在上述情况发生时，债券收益率飙升且美元猛涨，这两个因素均令全球金融状况收紧，甚至在美联储开始认真对待升息之前就已如此，并可能阻碍经济成长。

在本周的路透调查中，股本策略师预计，美国股市自2009年以来的多头走势料延续至2017年，但前提是美国总统当选人特朗普利用基础建设支出及解除金融管制刺激经济的措施获得通过。不过特朗普考虑实施新的进口关税，以及美元可能走强等威胁，令多头看法受到箝制。

政策前景也充满挑战。政策重心已开始从央行印钞向政府行动转移，过渡不可能完全一帆风顺。不过摩根大通指出，政策不确定性与波动率指数(VIX)之间的紧密关系近期已经打破。

图表：政策不确定性/VIX波动率 tmsnrt.rs/2hqjcUF

如果说过去几年，尤其是2016年，能够说明什么的话，那就是多数全球政治、经济和金融风险都未能给全球市场造成太大的打击。

面对英国公投退出欧盟、导致欧元区重大动荡的希腊去年债务危机，或是美国政府因国会争执而停摆等政治事件，极度谨慎可能并非最佳应对方案。

财富管理公司Kleinwort Benson投资长Mouhammed Choukeir上月在全球投资前景峰会上对路透称，投资者不应“太过关切政治方面的噪音”。

“如果时间回到五年前，我告诉你将会出现希腊危机、欧盟危机、欧元即将完蛋、英国将会退欧，那位思想激进的商人将会成为美国总统，美国政府将停摆...所有人会说，那就只能持有现金了，”Choukeir说。他管理的资产规模达54亿英镑(67.1亿美元)。

“但如果要这么决定，那就错了。”

当然，过去五年央行实施了历史上最为特殊的刺激措施，从零利率，甚至负利率，到花费数万亿美元的量化宽松购债计划，不一而足。

目前美联储正在逐步撤出刺激措施，但欧洲央行和日本央行明年仍会为金融市场准备大量的刺激措施。欧洲央行将最少购买7,800亿欧元债券。

英央行8月降息至纪录低位0.25%，并恢复量化宽松政策以缓和英国退欧的负面影响。

英国退欧程序计划在明年3月开始，另外法国、德国及荷兰均将举行大选，明年欧洲政治事件层出不穷。央行的支持可能会派得上用场。

图表：花旗经济意外指标 (reut.rs/2gomfyU)

图表：政策不确定性/VIX波动率 (tmsnrt.rs/2hqjcUF)

(完)