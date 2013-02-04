《手机产业焦点》黑莓迫切希望在印度和印尼觅得增长良机

StatCounter的数据显示,去年黑莓手机在印尼的市占率从2011年的约20%降至约5%.StatCounter是一家追踪移动网络流量的网站.

另一方面,运营商和用户称,黑莓服务发生故障,以及人们认为该品牌往日的光彩已有折损,这意味着Z10和键盘型机Q10的销售将很困难,即便对经济条件较好的用户亦是如此.

"确实取决于黑莓10的表现.如果能解决之前黑莓(服务)所出现的问题,或许可以赢得市场,"印尼XL Axiata执行长Hasnul Suhaimi表示.但他说,目前还是要看人们是否会替换当前的设备.

分析师称,要想扭转情势,黑莓必须宣布很快将推出更加便宜的机型.去年黑莓针对印度和印尼的这类用户推出了基于旧平台的机型.

"Z10明显是一款高端产品,印度市场还没有来到这个价格点位,"孟买科技谘询公司Gartner产业分析师Anshul Gupta表示,"我们不能准确预计出该公司将会出什么招儿,但我预计其会在印度推出不同的机型,这将给该公司带来更多提振."(完)