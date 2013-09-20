黑莓BBM即将登陆安卓和IOS系统

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透多伦多9月18日 - 黑莓周三表示，该公司脍炙人口的信息平台BBM(BlackBerry Messenger)应用本周末将登陆安卓和苹果iOS平台。
黑莓今年5月宣布将向其他移动操作系统提供BBM服务。
BBM一度是不需支付短信费用即可发送即时信息的唯一工具，现在却面临着来自FacebookFB.N、苹果和其他厂商产品的竞争。
安卓用户和苹果手机用户分别在本周六和周日即可下载该应用。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。