黑莓BBM即将登陆安卓和IOS系统

路透多伦多9月18日 - 黑莓周三表示，该公司脍炙人口的信息平台BBM(BlackBerry Messenger)应用本周末将登陆安卓和苹果iOS平台。

黑莓今年5月宣布将向其他移动操作系统提供BBM服务。

BBM一度是不需支付短信费用即可发送即时信息的唯一工具，现在却面临着来自FacebookFB.N、苹果和其他厂商产品的竞争。

安卓用户和苹果手机用户分别在本周六和周日即可下载该应用。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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