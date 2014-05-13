黑莓力图以低价手机扭转新兴市场颓势

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透雅加达/多伦多5月13日 -智能手机业者黑莓(BB.TO)在雅加达发表一款低价触控设备Z3，该公司曾经在印尼等新兴市场叱吒风云，但如今陷入困境，正力图振兴新兴市场的销售。
这款手机将在周二于印尼首都举行的盛大发表会中登场，这是黑莓与富智康集团(2038.HK)合作之后的首发产品；富智康集团为台湾鸿海集团旗下一员，其最为人熟知的业务是苹果(AAPL.O)iPhone及iPad的组装。
这款定价不到200美元手机的成败，也将决定黑莓和富智康合作的成果，以及该公司自家智能手机的前景。雅加达版的Z3将会在5月15日开卖。
“若这款设备让黑莓再度成长，就算只是小幅稳健成长，这本身也就算是成功了。这意味着黑莓在印尼仍有发展空间。”国际数据公司(IDC)市场分析师Ryan Lai表示。
Z3将市黑莓执行长程守宗去年接任以来首款推出的产品，起先将会在印尼发表，之后将逐步引进至其他市场。
黑莓期待Z3及后续设备能够协助公司扳回一些市场份额。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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