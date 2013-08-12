《手机产业焦点》黑莓考虑多种自救手段，可能包括出售

据分析师称，黑莓的资产包括正在缩水但受到好评的服务业务，包括其关注安全性的讯息传送系统，价值30-45亿美元；价值20-30亿美元的一系列专利；还有31亿美元的现金和投资。

即便保守估算，这些也高于公司的54亿美元市值，但分析师认为黑莓品牌的智能手机几乎没有价值，而且可能需要花费20亿美元来关闭手机生产部门。

黑莓的命运可能涉及到加拿大政府，因为后者对外资收购国内公司进行审查。加拿大政府称不会对臆测进行评论，但工业部长James Moore的发言人表示，政府祝愿黑莓在寻找新选择的路途上一帆风顺。

可能与黑莓进行合作的公司包括微软(Microsoft) 、亚马逊(Amazon.com) 以及联想集团 。一位联想集团的高管今年稍早称，该公司将考虑收购黑莓以促进其自身的移动业务。

但中国公司的参与可能引发加拿大政府对安全问题的更大担忧。

消息人士表示，华尔街的银行家已经向宏达电 和三星电子 等公司推荐了包括黑莓在内的交易，但迄今尚未成功。

Watsa表示，Fairfax“目前无意”出售其约占总额10%的黑莓股份。但如果他继续在董事会留任，他在参与黑莓决策时就可能会发生利益冲突。

分析师对于新的委员会表达了质疑，指出黑莓一年多以前曾雇佣摩根大通和加拿大皇家银行作为财务顾问，并公布了一项审查结果。一位消息人士称，两家银行仍将参与目前的战略审查。

“公司结构改革可能在近期导致股价上涨，但我们想不到有什么变化能够让黑莓逆转智能手机市场份额的重大流失，或是服务业务营收的快速下滑，”蒙特利尔银行资本市场分析师Tim Long认为。