手机产业：黑莓与三星等企业结盟，将推出新移动设备管理和安全服务

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透旧金山/多伦多11月13日 - 黑莓 周四宣布与三星电子 等知名科技企业结成合作伙伴，扩大其新的移动设备管理和安全平台的应用范围。该消息推动公司股价大涨7%。
黑莓和三星将在2015年初开始为三星的安卓(Android)系统设备提供“高安全性移动设备解决方案”。该系统将把黑莓的安全平台与三星自身用于Galaxy产品的安全软件相结合。三星是全球最大的智能手机制造商。
“与三星的合作是重磅事件，”国际数据公司(IDC)的技术分析师John Jackson称。“难以想象哪种合作关系，能比这产生更大的影响。”
黑莓称，这是一场长期合作。
“为促成与三星的合作，两家公司都派出了最高层管理人员，所以这是非常严肃的关系，”黑莓企业服务主管John Sims表示，并称该交易是“冰山一角”。
黑莓还对现有产品的一系列改进进行宣传，包括通过其短信软件举行移动视频会议，以及在雇主和雇员间分配使用费用的功能。
黑莓股价在Nasdaq市场收高7%，报12.06美元，为2013年6月以来最高收盘价。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。