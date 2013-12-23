黑莓与鸿海集团达成手机生产合作协议

路透多伦多12月20日 -智能手机制造商黑莓(BB.TO)(BBRY.O)周五表示已经达成一手机生产协议，将可降低被迫大规模冲减智能手机库存的风险，其股价应声飙涨，尽管其季度财报相当难堪。

黑莓宣布与台湾鸿海集团(2317.TW)签订五年合作协议，初期将生产低阶设备供印尼及其他新兴市场销售。黑莓称，希望能将合作范围拓展至高阶智能手机。受此消息带动，黑莓股价一度大涨17%。

这项协议打破传统模式，黑莓将不再需要预先支付用于设备中的零组件款项；这些设备将在鸿海集团的印尼及墨西哥工厂代工。

鸿海集团将会抽取设备销售的获利，以作为存货管理的报酬。鸿海集团也将协助开发、设计并分销这些手机。

黑莓执行长JohnChen表示，他预期与鸿海集团间的协议将协助手机事业出现正的现金流，并在2015年初展开的会计年度录得获利。

黑莓第三季售出430万支手机，其中旧款BlackBerry 7机种销量达320万支。

该公司当季认列190万部设备的硬件营收，低于前一季的370万部。

在较为乐观的讯息方面，该公司现金存量从前一季的26亿美元增加至32亿美元，但这包括上月向一投资人团体发行可转债所筹得的10亿美元。

服务营收下滑13%，因付费使用黑莓安全网络的用户减少，而该公司预期可能以这样的速度继续下滑。

黑莓公布第三季净损44亿美元，每股亏损8.37美元，上年同期为净利900万美元，每股获利0.02美元。

排除存货冲减及减记，当季亏损为3.54亿美元，或每股0.67美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原预期该公司每股亏损0.44美元。

营收从27.3亿美元降至11.9亿美元，因公司命运不确定升高导致销售进一步缩水。市场预估当季营收为16亿美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 母红)

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