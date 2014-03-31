黑莓将推出高端智能手机迎合偏好实体键盘客层--执行长

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透多伦多3月28日 -加拿大智能手机生产企业黑莓(BB.TO)计划未来18个月推出迎合“键盘控”的高端智能手机，旨在赢回那些不喜欢黑莓触屏设备的企业和政府核心客户。
黑莓执行长程守宗(John Chen)在接受专访时表示，公司工程师至少设计了三款不同的下一代手机，“目前正在测试中。”
程守宗称，”焦点在于侧重键盘，“他此前是Sybase的执行长，四个月前刚接手了黑莓。
程守宗被科技业内人士视为改造高手，他希望黑莓把精力集中在企业和政府客户的核心基础，以及为大客户内部网络管理行动设备的服务部门。
他认为要扳回输给苹果(AAPL.O)及谷歌(GOOG.O)安卓系统智能手机的市占率，这是最佳策略。黑莓周五公布会计年度第四季录得亏损。
上月在巴塞罗那举行的全球移动通讯大会上，黑莓推出一款带有键盘的新”经典“机型，恢复使用了”选单“、”返回“、”发送“及”结束“按键等命令键，并配有一个触控板。这款机型代号为Q20，将在2014年底前上市。
程守宗称，公司售出旗下多数不动产，并在2013安排一项可转债融资后，目前财务状况已回稳。
程守宗表示，他”非常满意“财务状况，计划在本会计年度结束时公司现金流呈正值或打平。不过要转为获利至少还要再等好几季。
”我们计划在2016会计年度恢复获利，“程守宗称。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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