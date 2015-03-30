黑莓第四季录得盈利 力争新年度结束营收下滑局面

路透多伦多3月27日 - 加拿大智能手机厂商黑莓(BlackBerry)(BB.TO)(BBRY.O)周五公布意外录得季度盈利，并表示力争在当前会计年度结束营收下滑的局面，这一消息推动该股股价最多上扬5.1%。

“我们的财务情况不再成问题，现在我们准备把注意力转向稳定营收，”黑莓执行长程守宗在电话会议上说。

他计划大力发展规模不大但利润率较高的软件部门，让更多用户能够使用公司的软件产品，其中包括一套系统，可以让企业和政府部门管理员工使用的多种设备。

尽管第四季营收降幅远高于预期，但黑莓股价在Nasdaq市场最高涨至9.77美元，随后回落收报9.46美元，涨幅为1.72%。

黑莓投资者为意外的季度获利以及软件产品营收稳健成长感到欣喜。

程守宗说，虽然分析师平均预估当季每股少量亏损看似合理，但“我们要做得更好。”

“程守宗和他的团队是最好的管理团队之一，”BGC Partners分析师Colin Gillis表示，“但他们要在销售和计划执行方面要做大量工作。”

黑莓公布，截至2月28日的第四季净利2,800万美元，合每股获利(EPS)0.05美元。上年同期为亏损1.48亿美元，合每股亏损0.28美元。

未计一次性项目在内，第四季获利2,000万美元，EPS为0.04美元。分析师此前平均预估每股亏损0.04美元。

但当季营收从7.93亿美元下滑至6.6亿美元，远低于预估值7.864亿美元。

“业务转型期，黑莓在控制运营支出和消除烧钱现象方面做得不错，但总营收仍是重大败笔，我们仍担心需求面，”晨星分析师Brian Colello表示。

软件业务营收较上年同期增长20%至6,700万美元。鉴于公司处于从传统的硬件和服务模式的转型期，分析师十分关注软件营收业绩。

“这是良好的初步迹象”，Colello说，“他们希望2016财年年中实现更实质性的飞跃，但现在肯定是个好的开始。”

第四季黑莓实现7,600万美元正向现金流，现金部位从第三季的31亿美元上升至32.7亿美元。(完)

(编译 郑茵/王颖；审校 于春红)

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