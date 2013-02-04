黑莓迫切希望在印度和印尼觅得增长良机

路透新德里/雅加达2月4日 - Research in Motion(BB.TO)在印度和印尼这两个重要新兴市场中的路一定会很艰难:既要迅速推出价格较为低廉的手机来吸引低端消费者,也要在两国注重档次的消费者心中重塑岌岌可危的品牌形象.

公司已更名为黑莓,以其最知名的智能手机品牌命名.通过销售价格较低廉的手机并提供低至每个月两美元服务套餐的方式,黑莓手机在印度和印尼这两个亚洲国家得到数以百万计用户.因此,公司凭借上周推出的Z10型号不太可能达到吸引目标用户、扩大市场份额的目的.印度运营商的Z10售价料在750美元左右.

"很明显的是,印度和印尼不仅是规模最大的市场,就从未来智能手机的增长而言,它们也是最具潜力的国家,"科技研究公司IDC的高级研究经理MelissaChau表示."但推出的这两款手机并不太符合这两个市场的需求."

尽管该公司并不按国家来统计销量,但IDC提供的数据显示,去年除美国和英国之外,黑莓最大的市场就是印尼,印度则排名第九.

ABI Research表示,黑莓手机占2012年印尼智能手机总出货量的近一半.与此形成对照的是,黑莓手机在全球智能手机市场中的份额只占5.3%.在印度这个全球第二大移动电话市场中,黑莓排名第三,位居三星电子(005930.KS)和诺基亚NOK1V.HE之后.

在这两个国家里,低价格的手机能够吸引年轻人,他们可以通过BlackBerryMessaging Service免费进行交流.几乎所有运营商都为黑莓提供服务.印尼XL Axiata Tbk PT (EXCL.JK)上一个财年推出低至每天0.2美元的套餐后,黑莓注册用户就激增了45%.

但情况正迅速变化.

并不仅限于单个操作系统的WhatsApp等信息服务应用的崛起,以及廉价Android设备的广泛使用,都令黑莓的魅力减弱.

雅加达一个32岁的产品设计师Mickey Nayoan六个月前将黑莓手机换成三星手机,并且没有后悔.

"没有黑莓我也活下来了,因为有WhatsApp,"他说,"越来越多的人开始用这个(WhatsApp),我不再需要BBM了."

同时,高端用户也放弃了那种愈发被认为是低端的品牌.

"当他们推出廉价版本时,其品牌对很多非常重视地位的印尼人就没有吸引力了,"雅加达一通信顾问Ong Hock表示.

**Android来袭**

根据IDC最新的排名数据,去年第二季黑莓在印尼仍是最受欢迎的智能手机品牌,但Android超过黑莓跃居最受欢迎的操作系统.

IDC去年9月公布该数据时表示,这部分归因于黑莓10的推迟发布.Z10可能于2月下半月在印度上市,3月底在印尼上市.

StatCounter的数据显示,去年黑莓手机在印尼的市占率从2011年的约20%降至约5%.StatCounter是一家追踪移动网络流量的网站.

另一方面,运营商和用户称,黑莓服务发生故障,以及人们认为该品牌往日的光彩已有折损,这意味着Z10和键盘型机Q10的销售将很困难,即便对经济条件较好的用户亦是如此.

"确实取决于黑莓10的表现.如果能解决之前黑莓(服务)所出现的问题,或许可以赢得市场,"印尼XLAxiata执行长Hasnul Suhaimi表示.但他说,目前还是要看人们是否会替换当前的设备.

分析师称,要想扭转情势,黑莓必须宣布很快将推出更加便宜的机型.去年黑莓针对印度和印尼的这类用户推出了基于旧平台的机型.

"Z10明显是一款高端产品,印度市场还没有来到这个价格点位,"孟买科技谘询公司Gartner产业分析师Anshul Gupta表示,"我们不能准确预计出该公司将会出什么招儿,但我预计其会在印度推出不同的机型,这将给该公司带来更多提振."(完)

(编译 梁瑞雪/杜明霞/兰秀娟; 审校 程琳/张明钧)

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