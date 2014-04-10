专访：黑莓或考虑退出手机业务 着眼于投资扩张

路透纽约4月9日 -智能手机生产企业黑莓(BB.TO)执行长程守宗周三表示，如果旗下手机业务仍不能获利的话，将考虑退出此业务，该公司希望通过投资、并购及合作进行扩张。

程守宗接受采访时称，“手机业务如果不能获利，我们将会退出这项业务，”他并补充称，作出这一决定的时间很短，他没有作出特别说明，但称一年出货量至少应该达到1,000万部才能赚到钱。

在黑莓风光正盛之时，2011年会计年度卖出5,230万部手机，但上季销量还不到200万部。

去年11月接手黑莓的程守宗表示，该公司亦在考虑对医疗、金融及法律服务等受监管行业的其他企业进行投资或合作；上述所有行业对通讯安全都有很高要求。

程守宗称，也可能进行小规模的收购，以加强黑莓的网络安全产品供应。

今年3月，这家四面楚歌的智能手机生产商公布季度净亏4.23亿美元，营收骤降64%，突显了程守宗要想令公司转危为安所面临的巨大挑战。

在与苹果(AAPL.O)的iPhone和谷歌(GOOGL.O)Android系统的较量中败下阵来的黑莓，在过去三年间裁掉约9,500名员工，占到总人数的一半以上，在巨额亏损面前，公司一直致力于削减成本。(完)

(编译 于春红/孙茉莉; 审校 徐文焰)

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