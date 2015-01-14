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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 05:23 BJT

《独家新闻》三星与黑莓接触，意欲以至多75亿美元收购后者-消息人士

路透纽约1月14日 - 据一位知情人士透露和路透看到的文件，韩国智能手机生产商三星 最近与黑莓 接触，意欲以最多75亿美元的价格收购后者，以将黑莓的专利组合收入囊中。

这位消息人士称，三星最初提出的出价区间为每股13.35到15.49美元，较黑莓目前的交易价溢价38%到60%。

消息一经传出，黑莓在美国上市的股票暴涨近30%，周三收报12.595美元。

这位消息人士称，两家公司的管理层上周会面，讨论可能达成的交易。目前，他们正与各自的财务顾问进行沟通。这位消息人士不愿透露身份，因会谈内容尚未公开。

根据相关文件，在假设将12.5亿美元可转债转换成股票的前提下，三星的出价显示其对黑莓企业价值的估值为60-75亿美元。

去年11月，黑莓高调宣布与三星在安全领域建立合作伙伴关系。这将把黑莓的安全平台与三星用于Galaxy设备的安全软件相结合。

黑莓的代表拒绝置评，记者未能立即联系到三星的代表置评。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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