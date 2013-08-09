独家：BlackBerry对私有化想法回心转意--消息

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透8月9日 - 几位熟知情况的消息人士表示，BlackBerry(BBRY.O)(BB.TO)对私有化的可能性又开始回心转意，目前该公司正努力扭转命运。
消息人士称，首席执行官Thorsten Heins和公司董事会越来约倾向于接受私有化的想法，这能给他们提供喘息的空间，得以避开公众的目光解决内部问题。
“董事会的语调发生改变，”其中一位消息人士周四表示。
不过，不会很快达成协议，BlackBerry还未进行任何形式的出售。即便开始出售，BlackBerry也不太容易找到买家和私有化所需资金。由于该公司仍在亏损和流失客户，私募基金公司和其他买家可能不想靠近。
今年BlackBerry股价已经下跌超过19%，市值也由2008年时最高的840亿美元蒸发至48亿。
该公司曾把希望寄托在新的BlackBerry 10系列手机上。BlackBerry拒绝置评，由于相关讨论并未公开，消息人士要求匿名。
Heins上月表示，公司正处于正轨，只不过需要更多时间来解决问题。他表示，未来八个月公司会推出更多运行BlackBerry 10系统的机型。
公司也在权衡别的选项，例如授权BlackBerry 10软件，或寻找其它的合作机会。
一名消息人士表示，Blackberry近来曾与私募股权公司Silver Lake Partners讨论在企业计算技术方面的潜在合作机会。
消息称，Silver Lake在戴尔DELL.O250亿美元私有化一案中受挫。如果成功收购戴尔，Silver Lake就有可能与BlackBerry在移动计算处理技术方面进行合作。戴尔难以让这个领域的业务步上轨道。
消息人士称，与Silver Lake的谈判不涉及任何有关收购或交易的内容。
Silver拒绝置评。(完)
(编译 李春喜/梁睿雪; 审校 张明钧)
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