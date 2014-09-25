黑莓别出心裁推出方屏手机Passport 力求东山再起

路透多伦多9月24日 - 加拿大手机生产企业黑莓(BBRY.O)(BB.TO)周三推出了非常规的方屏智能手机Passport，外界看法褒贬不一。该公司的翻身仗进入关键阶段，此时必须证明自己的手机仍受欢迎。

黑莓在多伦多、伦敦和迪拜的活动中展示了新手机。这款智能手机拥有较大的触摸屏和改进版键盘。与此同时，黑莓竞争对手则全部致力于竖长的长方形手机。

黑莓表示，对于那些需要读取并编辑电子表格控件、医学扫描和其他文件的专业人士来说，这款手机非常理想。但评论人士表示，由于新手机推出时没有搭载Instagram等一些流行的应用程序，消费者可能会感到失望。

使用者可以敲入文字，或在键盘上轻轻划动进行浏览。这款手机使用了一种名为BlackBerry Blend的新系统，可以对讯息作出反应，并可以通过平板电脑和电脑读取手机里面存储的信息。

黑莓股价周三在Nasdaq市场一度涨逾3%，最终收低0.47%，报10.51美元。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。