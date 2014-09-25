黑莓别出心裁推出方屏手机Passport 力求东山再起

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透多伦多9月24日 - 加拿大手机生产企业黑莓(BBRY.O)(BB.TO)周三推出了非常规的方屏智能手机Passport，外界看法褒贬不一。该公司的翻身仗进入关键阶段，此时必须证明自己的手机仍受欢迎。
黑莓在多伦多、伦敦和迪拜的活动中展示了新手机。这款智能手机拥有较大的触摸屏和改进版键盘。与此同时，黑莓竞争对手则全部致力于竖长的长方形手机。
黑莓表示，对于那些需要读取并编辑电子表格控件、医学扫描和其他文件的专业人士来说，这款手机非常理想。但评论人士表示，由于新手机推出时没有搭载Instagram等一些流行的应用程序，消费者可能会感到失望。
使用者可以敲入文字，或在键盘上轻轻划动进行浏览。这款手机使用了一种名为BlackBerry Blend的新系统，可以对讯息作出反应，并可以通过平板电脑和电脑读取手机里面存储的信息。
黑莓股价周三在Nasdaq市场一度涨逾3%，最终收低0.47%，报10.51美元。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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