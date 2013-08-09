《独家新闻》黑莓制造商BlackBerry对私有化想法回心转意--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
Heins上月表示，公司正处于正轨，只不过需要更多时间来解决问题。他表示，未来八个月公司会推出更多运行BlackBerry 10系统的机型。
公司也在权衡别的选项，例如授权BlackBerry 10软件，或寻找其它的合作机会。
一名消息人士表示，Blackberry近来曾与私募股权公司Silver Lake Partners讨论在企业计算技术方面的潜在合作机会。
消息称，Silver Lake在戴尔 250亿美元私有化一案中受挫。如果成功收购戴尔，Silver Lake就有可能与BlackBerry在移动计算处理技术方面进行合作。戴尔难以让这个领域的业务步上轨道。
消息人士称，与Silver Lake的谈判不涉及任何有关收购或交易的内容。
Silver拒绝置评。(完) (编译 李春喜/梁睿雪; 审校 张明钧)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。