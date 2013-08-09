《独家新闻》黑莓制造商BlackBerry对私有化想法回心转意--消息

Heins上月表示，公司正处于正轨，只不过需要更多时间来解决问题。他表示，未来八个月公司会推出更多运行BlackBerry 10系统的机型。

公司也在权衡别的选项，例如授权BlackBerry 10软件，或寻找其它的合作机会。

一名消息人士表示，Blackberry近来曾与私募股权公司Silver Lake Partners讨论在企业计算技术方面的潜在合作机会。

消息称，Silver Lake在戴尔 250亿美元私有化一案中受挫。如果成功收购戴尔，Silver Lake就有可能与BlackBerry在移动计算处理技术方面进行合作。戴尔难以让这个领域的业务步上轨道。

消息人士称，与Silver Lake的谈判不涉及任何有关收购或交易的内容。

Silver拒绝置评。(完) (编译 李春喜/梁睿雪; 审校 张明钧)