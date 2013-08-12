《加拿大个股分析》私有化对黑莓具有可行性，但并非扭转局面的灵丹妙药

**合作关系复杂**

总部设在安大略省沃特卢的黑莓坚称，投资者需要给予该公司更多时间。

很多分析师表示，黑莓的第一步更可能是聚焦于协作和合作关系。该公司执行长Thorsten Heins也表明了同样看法。

“我们目前有些问题需要应对，这带给我们很多机遇，董事会和管理层可以利用这些机遇来为公司创造价值，”Heins上个月在公司年度股东会议上表示。

Heins强调了着重为公司的BES 10“寻找市场合作伙伴”和“投资合作伙伴”，这是黑莓最新一代的移动设备管理工具，目前亦允许黑莓的企业和政府客户在其网络上管理和维护基于苹果和安卓系统的设备。

一名消息人士周四告诉路透，黑莓最近与私募公司Silver Lake Partners磋商过企业计算方面的潜在合作。

其透露，Silver Lake尚未与黑莓讨论过私有化或其他任何交易，但表示一旦Silver Lake收购戴尔成功，有可能在移动计算方面与黑莓合作；戴尔此前在这个领域勉力维系。

Silver Lake拒绝置评。

尽管还不清楚这种合作如何发挥作用或开展，但这类结盟可能会吸引黑莓，因为会提振对该公司新平台和整体战略方向的信心。

但是，合作关系具有复杂性，自身也带有一系列隐患。

“即使你参与合作，也不意味着你就能扭转局势，”Snyder称，“诺基亚与微软的合作就毫无成效。必需选择对的合作伙伴，还必须作出正确的筹划。”(完) (编译 李春喜/王兴亚/朱晓军；; 审校 隋芬)