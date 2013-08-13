黑莓考虑多种自救手段 或包括出售

路透多伦多8月12日 - 处在困境中的加拿大智能手机制造商黑莓(BB.TO) (BBRY.O)周一表示，公司正在考虑可能包括直接出售在内的多种自救措施，而其最大的股东将撤出董事会以避免可能的利益冲突。

黑莓周一称，其已设立了一个委员会以评估各种选择。

该公司表示，在公司决定未来策略之际，掌管Fairfax Financial Holdings Ltd (FFH.TO)的Prem Watsa将离开董事会。

加拿大环球邮报表示，Fairfax正在与产业和私募股权投资机构洽商对黑莓实施私有化的可能。Fairfax未就此予以回复。

其它潜在买家可能包括资金充裕的加拿大养老基金，以及一些黑莓的同业竞争对手。

曾经是资本市场宠儿的黑莓，在苹果(AAPL.O)和安桌手机竞争下丢失大量市场份额，其最新的黑莓10智能手机也未能赢得消费者的青睐。

黑莓股价在2008年6月时达到约150加元的峰值，市值超过800亿加元。该股周一收报11.13加元。

据分析师称，黑莓的资产包括正在缩水但受到好评的服务业务，包括其关注安全性的讯息传送系统，价值30-45亿美元；价值20-30亿美元的一系列专利；还有31亿美元的现金和投资。

即便保守估算，这些也高于公司的54亿美元市值，但分析师认为黑莓品牌的智能手机几乎没有价值，而且可能需要花费20亿美元来关闭手机生产部门。

黑莓的命运可能涉及到加拿大政府，因为后者对外资收购国内公司进行审查。加拿大政府称不会对臆测进行评论，但工业部长James Moore的发言人表示，政府祝愿黑莓在寻找新选择的路途上一帆风顺。

可能与黑莓进行合作的公司包括微软(Microsoft)(MSFT.O)、亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)以及联想集团(0992.HK)。一位联想集团的高管今年稍早称，该公司将考虑收购黑莓以促进其自身的移动业务。

但中国公司的参与可能引发加拿大政府对安全问题的更大担忧。

消息人士表示，华尔街的银行家已经向宏达电(2498.TW)和三星电子(005930.KS)等公司推荐了包括黑莓在内的交易，但迄今尚未成功。

Watsa表示，Fairfax“目前无意”出售其约占总额10%的黑莓股份。但如果他继续在董事会留任，他在参与黑莓决策时就可能会发生利益冲突。

分析师对于新的委员会表达了质疑，指出黑莓一年多以前曾雇佣摩根大通和加拿大皇家银行作为财务顾问，并公布了一项审查结果。一位消息人士称，两家银行仍将参与目前的战略审查。

“公司结构改革可能在近期导致股价上涨，但我们想不到有什么变化能够让黑莓逆转智能手机市场份额的重大流失，或是服务业务营收的快速下滑，”蒙特利尔银行资本市场分析师Tim Long认为。

**喘息空间**

一位熟悉情况的消息人士表示，董事会上周已决定组建一个特别委员会。尚不清楚这一决定是在路透报道黑莓对私有化想法回心转意的之前或之后作出。接受私有化，能够给黑莓提供喘息的空间。

一位消息人士称，黑莓近来曾与私募股权公司Silver Lake Partners讨论在企业计算技术方面合作机会的可能性。

加拿大养老基金是那些拥有资金以及国内许可的黑莓潜在交易方之一。

该国三家大型养老基金拒绝置评。不过其中两家基金的高管表示，这两家基金及其同行肯定会考虑和私募股权机构进行合作参与交易。

法律专家称，若有加拿大方面的参与，私有化黑莓的交易才最为可行。(完)

(编译 洪曦; 审校 张荻)

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