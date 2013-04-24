黑莓Q10手机5月1日将在加拿大开售

路透4月23日 - 智能手机制造商黑莓(BB.TO)(BBRY.O)表示，该公司新款智能手机黑莓Q10将自5月1日起于加拿大销售，销售通路包括Rogers Wireless (RCIb.TO)、Telus Corp(T.TO)以及Bell Mobility (BCE.TO)。

Q10绑三年合约价的起跳价为199加元(190美元)；另外Virgin MobileCanada也会贩售。

黑莓表示，预期5月底开始在美国贩卖Q10。

公司原名为Research In Motion的黑莓表示，预期本季将会损益两平。

该公司周二于多伦多证交所挂牌的股价收在14.74加元，而2013年至今股价已经上涨25%。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。