黑莓Q10手机5月1日将在加拿大开售

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透4月23日 - 智能手机制造商黑莓(BB.TO)(BBRY.O)表示，该公司新款智能手机黑莓Q10将自5月1日起于加拿大销售，销售通路包括Rogers Wireless (RCIb.TO)、Telus Corp(T.TO)以及Bell Mobility (BCE.TO)。
Q10绑三年合约价的起跳价为199加元(190美元)；另外Virgin MobileCanada也会贩售。
黑莓表示，预期5月底开始在美国贩卖Q10。
公司原名为Research In Motion的黑莓表示，预期本季将会损益两平。
该公司周二于多伦多证交所挂牌的股价收在14.74加元，而2013年至今股价已经上涨25%。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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