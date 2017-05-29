黑莓及高通专利费纠纷案达成和解 高通将退还9.4亿美元

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透5月26日 - 加拿大黑莓(BB.TO) (BBRY.O)周五表示，高通(Qualcomm)(QCOM.O)已同意将支付黑莓9.4亿美元来解决双方一项关于专利费用的纠纷，这笔金额包括利息和法律费用。
高通4月时称，在一项针对过去某些销售的专利费用仲裁中，高通将必须退还黑莓81.49亿美元，加上利息和律师费用。
双方这项争执始于2016年。在此之前，根据一项授权协议，高通同意为黑莓所支付的某些专利费用设定上限。
黑莓周五说，预计高通将在5月31日左右支付最终的金额。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
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