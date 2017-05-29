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国际财经 | 2017年 5月 29日 星期一 09:07 BJT

黑莓及高通专利费纠纷案达成和解 高通将退还9.4亿美元

路透5月26日 - 加拿大黑莓(BB.TO) (BBRY.O)周五表示，高通(Qualcomm)(QCOM.O)已同意将支付黑莓9.4亿美元来解决双方一项关于专利费用的纠纷，这笔金额包括利息和法律费用。

高通4月时称，在一项针对过去某些销售的专利费用仲裁中，高通将必须退还黑莓81.49亿美元，加上利息和律师费用。

双方这项争执始于2016年。在此之前，根据一项授权协议，高通同意为黑莓所支付的某些专利费用设定上限。

黑莓周五说，预计高通将在5月31日左右支付最终的金额。(完)

(编译 李婷仪 审校 张荻)
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