黑莓季度营收大降31.8% 将外包所有硬件开发

路透多伦多9月28日 - 黑莓(BB.TO)(BBRY.O)第二季营收大降31.8%，其表示，将停止所有的内部硬件开发，包括它的知名款智能手机。

黑莓公布，第二季净亏损3.72亿美元，合每股亏损0.71美元，营收为3.34亿美元。上年同期为获利5,100万美元，合每股盈余0.24美元，营收为4.9亿美元。

该公司称，若不计一次性项目，第二季业绩为盈亏平衡。(完)