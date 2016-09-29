黑莓季度营收大降31.8% 将外包所有硬件开发

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透多伦多9月28日 - 黑莓(BB.TO)(BBRY.O)第二季营收大降31.8%，其表示，将停止所有的内部硬件开发，包括它的知名款智能手机。
黑莓公布，第二季净亏损3.72亿美元，合每股亏损0.71美元，营收为3.34亿美元。上年同期为获利5,100万美元，合每股盈余0.24美元，营收为4.9亿美元。
该公司称，若不计一次性项目，第二季业绩为盈亏平衡。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。