黑莓欲快速寻求买主 或最早于11月完成出售--WSJ

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透9月4日 - 《华尔街日报》周三引述知情人士的话报导，黑莓(BB.TO)(BBRY.O)董事会希望启动“快速”拍卖程序，这可能促使公司在11月之前完成出售。
该报称，自公司8月开始寻找买主以来，董事会特别委员会已经缩小了可能买家的范围，而目前正在推进快速完成交易。
微软收购诺基亚设备业务的交易，使黑莓也能找到自愿买家的乐观情绪重燃。黑莓的市场份额正受到苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)蚕食。该公司股价周三在Nasdaq收高5.3%，在多伦多市场上涨5%。
黑莓拒绝就传闻和猜测置评。(完)
(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
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