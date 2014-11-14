黑莓与三星等企业结盟 将推出新移动设备管理和安全服务

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透旧金山/多伦多11月13日 - 黑莓(BB.TO)周四宣布与三星电子(005930.KS)等知名科技企业结成合作伙伴，扩大其新的移动设备管理和安全平台的应用范围。该消息推动公司股价大涨7%。
黑莓和三星将在2015年初开始为三星的安卓(Android)系统设备提供“高安全性移动设备解决方案”。该系统将把黑莓的安全平台与三星自身用于Galaxy产品的安全软件相结合。三星是全球最大的智能手机制造商。
“与三星的合作是重磅事件，”国际数据公司(IDC)的技术分析师John Jackson称。“难以想象哪种合作关系，能比这产生更大的影响。”
黑莓称，这是一场长期合作。
“为促成与三星的合作，两家公司都派出了最高层管理人员，所以这是非常严肃的关系，”黑莓企业服务主管John Sims表示，并称该交易是“冰山一角”。
黑莓还对现有产品的一系列改进进行宣传，包括通过其短信软件举行移动视频会议，以及在雇主和雇员间分配使用费用的功能。
黑莓股价在Nasdaq市场收高7%，报12.06美元，为2013年6月以来最高收盘价。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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