黑莓外包智能手机开发 调高年度财测

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透安大略省滑铁卢9月28日 - 黑莓(BlackBerry)(BB.TO)执行长程守宗周三称，将智能手机开发外包的决定，帮助该公司避免了竞争市场的风险，进而专注于软件和管理对手设备等较盈利业务。
黑莓(BBRY.O)在美国市场股价大涨逾5%，因投资人乐见该公司自亏损的手机业务进一步转移开来。黑莓已从手机业务的市场领先者退位，远远落后于苹果(AAPL.O)等对手。
对于要如何在市场上维持黑莓品牌手机的规划，公司表示，已与印尼BB Merah Putih签订协议，将在印尼制造、配销及促销新机。印尼是黑莓最大的手机市场。
黑莓表示与中国间的类似协议谈判，也已进行到最后阶段，并正研究几项印度的计划。
黑莓公布截至8月31日止的财年第二季营收降至3.34亿美元，不及分析师预估的3.9375亿美元，也远低于上年同期的4.9亿美元。
该公司称，若不计一次性项目，第二季业绩为盈亏平衡。汤森路透I/B/E/S分析师本平均预估为每股亏损0.05美元。
黑莓调高全财年不计特殊项目的业绩预估，至损益平衡至每股亏损0.05美元。先前预估为每股亏损0.15美元。(完)
(编译 张若琪 审校 陈宗琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。