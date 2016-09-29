黑莓外包智能手机开发 调高年度财测

路透安大略省滑铁卢9月28日 - 黑莓(BlackBerry)(BB.TO)执行长程守宗周三称，将智能手机开发外包的决定，帮助该公司避免了竞争市场的风险，进而专注于软件和管理对手设备等较盈利业务。

黑莓(BBRY.O)在美国市场股价大涨逾5%，因投资人乐见该公司自亏损的手机业务进一步转移开来。黑莓已从手机业务的市场领先者退位，远远落后于苹果(AAPL.O)等对手。

对于要如何在市场上维持黑莓品牌手机的规划，公司表示，已与印尼BB Merah Putih签订协议，将在印尼制造、配销及促销新机。印尼是黑莓最大的手机市场。

黑莓表示与中国间的类似协议谈判，也已进行到最后阶段，并正研究几项印度的计划。

黑莓公布截至8月31日止的财年第二季营收降至3.34亿美元，不及分析师预估的3.9375亿美元，也远低于上年同期的4.9亿美元。

该公司称，若不计一次性项目，第二季业绩为盈亏平衡。汤森路透I/B/E/S分析师本平均预估为每股亏损0.05美元。

黑莓调高全财年不计特殊项目的业绩预估，至损益平衡至每股亏损0.05美元。先前预估为每股亏损0.15美元。(完)