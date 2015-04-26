版本:
中国
国际财经 | 2015年 4月 27日 星期一 07:40 BJT

黑莓考虑结束瑞典业务 可能导致裁员100人

路透4月24日 - 黑莓(BB.TO) (BBRY.O)发言人对路透表示，公司正在考虑结束瑞典业务，此举可能导致最多裁减100个就业岗位。

“目前，我们正在考虑关闭瑞典办公室。鉴于此举可能影响约100名员工，我们正在同这些员工所在的工会启动磋商，”该发言人在电子邮件中说。

根据公司网站，截至2014年9月，黑莓有约7,000名员工。

黑莓在多伦多上市的股票价格周五收盘几无变动，报12.62加元。(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐