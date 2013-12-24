鸿海集团与黑莓达成合作协议 欲向价值链上游迈进

路透台北/旧金山12月24日(记者 詹颖颐/Poornima Gupta) -台湾鸿海集团(2317.TW)与加拿大黑莓(BlackBerry)(BB.TO)达成一项手机生产协议，这是前者向价值链上游迈出的最大一步。这次合作内容不仅是生产智能手机，而且包括帮助黑莓设计手机。

这项设计与营销手机的协议将从印度尼西亚起步。印尼是全球人口第四大国，但市场渗透率较低，有利于鸿海这家制造业巨头提高利润率，并且在全球移动设备市场中再分得一杯羹。

鸿海以组装iPhone闻名。通过满足苹果(AAPL.O)公司的苛刻标准和严格供应链要求，该公司增强了自己的实力。该公司号称拥有超过100万工人，庞大的生产规模使其比黑莓更具议价能力。

黑莓周五宣布，在为期五年的合作协议中，鸿海将帮助为其未来的低端设备设计硬件。这是制造业专业公司进军价值链上游的又一个例子。黑莓自身仍将主要关注软件科技。

黑莓希望在印尼生产大量新款手机，其首个新模型代号为“雅加达”。鸿海已经与当地政府机构周旋了一年多，争取在印尼建立一家制造工厂。

该公司预计在明年2月与印尼当局达成协议，并计划与该国民营公司建立合资企业，以进入这个潜力巨大的东南亚市场。在等待设厂期间，鸿海将在中国工厂制造黑莓手机。

印尼政府官员已经表示，鸿海希望与当地企业Erajaya Swasembada(ERAA.JK)合作，在五年内最多投入100亿美元。为帮助该计划快速启动，印尼将向鸿海提供税务优惠政策。鸿海尚未证实这些细节。

“黑莓希望在印尼开发新产品，而我们也正在进军当地市场。他们看到了我们的雄心，所以我们开始谈，”鸿海发言人邢治平表示，“合作让我们双方受益，可以共同开发现有的和新的新兴市场。”

如欲查看黑莓数据，请点选(r.reuters.com/sud65v)

**“全面解决方案”**

鸿海代工的首款黑莓手机可能于4月推出，这是一款搭载黑莓10系统的低成本3G手机，将面向印尼。

“与黑莓达成战略合作伙伴，是对鸿海能力，以及董事长郭台铭提出创新综合设计制造商这一新业务模式的认可，”邢治平称，“我们不再只是单纯的代工厂，我们提供全面的解决方案，从设计、制造、零部件供应到物流管理。”

在为苹果等科技巨头代工数年之后，鸿海已成为全球最大的电子制造商。这种经验意味着该公司具备许多优势。

作为苹果最大的供应商，鸿海在苹果的高标准要求下已为其进行数年生产。黑莓表示，鸿海无可匹敌的规模使其能够以更低廉价格采购零部件。而且郭台铭也毫不掩饰让鸿海在智能手机行业发展，从而提升公司利润率的野心。

鸿海今年也扩展了业务，推出采用Mozilla火狐操作系统的设备和应用。

但最近几年，和硕联合科技(4938.TW)等竞争对手快速成长，加之竞争激烈致使客户的要求越发严苛，可能都已经对利润率构成压力。另外，劳工维权人士和苹果等大客户，也在要求鸿海和其他代工厂提高薪资并改善工作条件。

“与黑莓建立合作关系后，利润率肯定会较高，”富邦证券驻台北分析师廖显毅称。“获利最丰厚的领域将是零部件销售和售后服务，包括库存管理和零部件维修，”他表示，并补充道售后服务的利润率通常高于15%，这是纯制造利润率的三倍。

鸿海代工非苹果手机品牌的子公司-富智康集团(2038.HK)将与黑莓合作。这家在香港上市的公司1-6月从亏损转为小幅获利，而上年同期因诺基亚NOK1V.HE等客户的订单减少，而录得亏损2.26亿美元。目前富智康的客户包括索尼(6758.T)和宏达电(2498.TW)等。

据廖显毅称，富智康今年的手机产量约为5,000万部，黑莓的代工厂纬创资通公司(3231.TW)生产了约2,000万部黑莓手机。

自与黑莓的交易公布后，富智康股价已经上涨9.4%至两周高位。周一富智康预估2013年业绩将转亏为盈。

**全球性扩张厂房**

黑莓决定在印尼和墨西哥生产装置，这项决定是鸿海在这两个市场庞大投资布局的一大成功。鸿海从2009年起即将一部分的生产设施扩张转移至墨西哥，因为这里接近鸿海主要客户苹果。

在利润较少的新兴市场之外，黑莓的品牌力量有多大并不明朗。

若是从低端市场切入，那么就是和小米机和其他以低价胜出的新崛起智能手机品牌正面对上，卷入一场可能侵蚀利润的持久战。

中国智能手机制造商兴起，已冲击到苹果及三星在中国及其他新兴市场的份额，小米已经扬言现将把焦点放在东南亚--而这里正是鸿海集团和黑莓想联手攻下的第一个滩头堡。

可以肯定的是，黑莓品牌在东南亚仍有强大势力。虽然它在西方市场已经式微，但在亚洲的品牌辨识度仍高，特别是在印尼和印度等潜力市场。

黑莓也还有其他有利条件。

鸿海不但将协助设计及制造黑莓新机，还能分摊库存风险。基于鸿海的庞大规模，应该能够压低手机成本，因为它有实力以较低价格采购组装元件。

“因为鸿海的关系，现在我拿到很好的原料价格，你知道他们的量很大。我买零部件的价格不可能和他们相比，”黑莓CEO程守宗对记者说。“这对我们双方都是一个试探领域。他们在试探我们，我们也在试探他们。”(完)

(编译 朱晓军/王翔琼/李婷仪 审校 张荻/隋芬/蔡美珍)

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