黑莓对消费者吸引力江河日下

2013年9月23日，在加拿大滑铁卢拍摄到的黑莓公司标识。 REUTERS/Mark Blinch

路透伦敦9月24日(记者 Belinda Goldsmith/Paul Sandle) - 如果你想知道知道黑莓是如何丧失对消费者吸引力的话，花点时间与英国的青少年呆一会儿吧。

这款曾主导英国年轻人市场的手机如今已失去了魅力。黑莓的信使服务(BBM)曾被指责帮了伦敦骚乱制造者的忙。

黑莓(BB.TO)(BBRY.O)的市场已被苹果(AAPL.O)和安卓手机夺走，免费即时讯息应用的崛起已盖过黑莓信使服务的风头。

14岁的英国少年Euan McPhillips表示：“我跟朋友家人主要用WhatsApp和Kik联系。你可以在任何设备上使用这些应用，即使你买不起iPhone也没关系。”

美国的WhatsApp和加拿大的Kik Interactive是五家主要“跨平台”通讯服务中的两款。这些产品拥有众多“粉丝”，并有可能成为Facebook和雅虎等公司未来的重要收购目标。

另外三个分别是腾讯控股(0700.HK)开发的微信、韩国Kakao Corp开发的KakaoTalk以及韩国Naver Corp旗下日本子公司Line开发的服务。

WhatsApp的一名发言人对路透表示，WhatsApp目前有逾3亿用户，日处理信息310亿条。以活跃用户计，其规模比Twitter还要大。黑莓信使服务的日处理信息为100亿条。WhatsApp由两名雅虎前员工在2009年开发。

黑莓的形象已因此受到重创，凸显出以Fairfax为首的财团在收购黑莓公司后所面临的挑战。以Fairfax牵头的财团周一以47亿美元与黑莓达成收购协议。

本周公布的最酷品牌(CoolBrands)调查名单显示，黑莓在英国最酷品牌中的排名，从三年前的第4位骤降至第180位，苹果连续第二年居首位。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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