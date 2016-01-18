澳洲澳佳宝进军中国婴幼儿配方奶粉市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透澳大利亚珀斯1月18日 （记者 Morag MacKinnon） - 澳大利亚保健品企业澳佳宝（Blackmores） 和乳制品巨头必佳（Bega Cheese） 携手合作，以因应亚洲市场对婴幼儿配方奶粉的旺盛需求，并抓住中澳自贸协议带来的机会。

这两家公司去年10月宣布成立合资企业，加紧步伐开发并推出了三款婴幼儿配方奶粉，周六在澳洲的药房上架。奶粉罐上有必佳子公司Tatura的标志以及袋鼠图片。

因精明的中国游客纷纷在澳洲抢购配方奶粉，而后带回国转售赚钱，澳大利亚本国的婴幼儿配方奶粉供应紧张。

澳佳宝首席执行官霍尔盖特（Christine Holgate）周六对路透表示，澳洲妈妈的奶粉需求旺盛，但供应存在挑战，亟需帮助。

霍尔盖特称，首月生产的10万罐奶粉中至少80%留给澳洲市场，每位消费者每天限购两罐，每周限购四罐。澳洲妈妈如果在药房买不到配方奶粉，可以拨打客服电话。

尽管要优先保证澳洲市场供应，霍尔盖特并未轻视亚洲出口市场的机会。

澳佳宝合资企业首月生产的婴幼儿配方奶粉中，有约20%通过天猫店销售，三款奶粉分别为新生儿、婴儿和幼儿配方奶粉。

此外，亚洲消费者对澳佳宝维生素产品的需求强劲，推动其股价在过去12个月大涨近五倍，成为澳洲股市的宠儿。(完)