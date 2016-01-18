澳洲澳佳宝进军中国婴幼儿配方奶粉市场

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(本文由路透中文网编译提供)
路透澳大利亚珀斯1月18日 （记者 Morag MacKinnon） - 澳大利亚保健品企业澳佳宝（Blackmores） 和乳制品巨头必佳（Bega Cheese） 携手合作，以因应亚洲市场对婴幼儿配方奶粉的旺盛需求，并抓住中澳自贸协议带来的机会。
这两家公司去年10月宣布成立合资企业，加紧步伐开发并推出了三款婴幼儿配方奶粉，周六在澳洲的药房上架。奶粉罐上有必佳子公司Tatura的标志以及袋鼠图片。
因精明的中国游客纷纷在澳洲抢购配方奶粉，而后带回国转售赚钱，澳大利亚本国的婴幼儿配方奶粉供应紧张。
澳佳宝首席执行官霍尔盖特（Christine Holgate）周六对路透表示，澳洲妈妈的奶粉需求旺盛，但供应存在挑战，亟需帮助。
霍尔盖特称，首月生产的10万罐奶粉中至少80%留给澳洲市场，每位消费者每天限购两罐，每周限购四罐。澳洲妈妈如果在药房买不到配方奶粉，可以拨打客服电话。
尽管要优先保证澳洲市场供应，霍尔盖特并未轻视亚洲出口市场的机会。
澳佳宝合资企业首月生产的婴幼儿配方奶粉中，有约20%通过天猫店销售，三款奶粉分别为新生儿、婴儿和幼儿配方奶粉。
此外，亚洲消费者对澳佳宝维生素产品的需求强劲，推动其股价在过去12个月大涨近五倍，成为澳洲股市的宠儿。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
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