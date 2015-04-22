安本亚洲警示中国股市风险 贝莱德呼吁避免暴涨暴跌

路透新加坡4月21日 （记者 Saeed Azhar/Anshuman Daga） - 安本亚洲高管周二警告称，中国股市的资金流动情况已经“有点像赌场”，而全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）则呼吁中国进一步改革资本市场，避免暴涨暴跌。

中国股市沪综指.SSEC自去年11月以来已大涨了近80%，不断刷新七年来的高位。周一沪市成交额首次突破一万亿元（1,610亿美元），超过纽约证交所。

中国股市估值已经偏高，近期仍持续走强，新华社周一晚发表评论文章，提醒“非理性泡沫”加剧带来的投资风险不得不防。

安本亚洲资产管理董事总经理杨修（Hugh Young）称，他对中国股市的一些投机性行为感到忧虑。

“中国现在的资金流动情况有点像赌场，资金正向离岸市场转移。中国国内股市的成交额惊人，”他在新加坡参加瑞士信贷的会议间隙向路透表示。

此前，贝莱德的执行长拉里·芬克（Larry Fink）称，贝莱德认为中国需要更强健的资本市场。

“有了更强健的资本市场，就会少一些暴涨暴跌。目前，我们正在经历典型的暴涨暴跌，但愿最终不会惨淡收场。”芬克说道。

他表示，中国应该扩大资本市场，需要更多的首次公开招股（IPO），并改善承销标准。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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