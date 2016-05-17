贝莱德执行长称中国需加大改革力度 以顺利调整经济走向

路透香港5月17日 - 全球最大资产管理公司贝莱德BlackRock Inc.(BLK.N)周二表示，中国如果想要从出口导向经济顺利转型为服务业导向经济，则需要更加积极地改革。

“中国被许多金融机构的过度杠杆操作所困，”贝莱德执行长Larry Fink在该公司香港的一项论坛活动中表示。

“他们在改革方面有必要更加积极。中国改革的速度比我认为的还要缓慢。”

Fink表示，北京当局在辨认经济转型的需求，以及降低对制造业依赖等方面表现不错。但他也指出，过去西方类似的改革需要数十年时间，并且会出现几段经济衰退期。

虽然Fink对中国的看法仍略微偏多，但他也直言指出，中国目前依然有太多国有企业，而近期的信贷爆发式增长是“引导经济的错误方式”。

Fink称，全球的超低利率环境正在损害经济，日本今年采取的负利率政策使这种超低利率情况加剧。他呼吁政府推出财政刺激计划，特别是基建项目。

他表示，将于本月主持G7会议的日本未能全面履行“安倍经济学”所承诺的经济改革。

Fink希望G7领导人能在即将召开的会议上讨论推行财政刺激政策的必要性。

“我们迄今尚未见到任何真正意义上的财政激励政策。那将需要进行大手笔的基建投资。”他说道，“除非政府采取行动，否则就不能使央行终止当前的低利率环境。”（完）