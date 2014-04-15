贝莱德北亚分支获中国证监会授予RQFII牌照

路透香港4月15日 -全球最大资产管理公司--贝莱德（Blackrock）(BLK.N)周二称，旗下北亚分支已经获得中国证监会授予人民币合格境外机构投资者（RQFII）牌照，这是集团首个RQFII资格。

贝莱德在一份声明中称，旗下贝莱德资产管理北亚有限公司获授予RQFII牌照，可以投资于中国内地资本市场，包括A股市场及在岸债券市场。公司将向中国国家外汇管理局申请相关投资额度。

贝莱德亚太区策略产品管理主管盛飞龙（Marc Desmidt）表示，“随着中国开展关键性的经济改革，以及内地资本市场逐渐迈向国际化，中国市场已成为我们全球客户的一个重要投资目的地。”

贝莱德此前已取得两个合格境外机构投资者（QFII）资格，并获批出合共2亿美元投资额度。

贝莱德主要提供投资管理、风险管理及顾问服务，总部位于纽约，业务遍布全球30个国家，于2013年末其管理的资产总值约为4.324万亿美元。

据外管局的数据，截至3月28日合共62家RQFII机构的总额度为2,005亿元人民币，3月净增201亿元。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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