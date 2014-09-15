贝莱德中国股票投资策略转向紧盯改革红利题材

中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透天津9月12日 - 贝莱德(BLK.N)中国股票投资主管朱悦对路透表示，中国改革国企以及推动其金融市场迈向自由化，提供了一个以前几乎没遇到过的重要投资机会。
这样的机遇，加上中国经济增速放缓，促使贝莱德转变以国内生产总值(GDP)为导向的中国投资策略。
贝莱德特别感兴趣的是中国架构臃肿的国企。在长达逾半个世纪的时间里，中国国企一直有政府在背后扶助，如今政府要求国企向市场定价靠拢，他们面临着提高竞争力的压力。
朱悦掌管的贝莱德中国基金年内迄今涨幅约为7.8%，表现与指标明晟(MSCI)China 10/40 index.dMICN0000TPUS一致。
中国户籍制度改革，将推动中国新型城镇化进程，而一胎化政策松绑也将有助于迈向更以消费者为导向的经济型态。
朱悦表示，贝莱德注意到许多具备这样的结构性成长及改革红利题材的板块，相信回报率将持续提高。
贝莱德的中国股票部门也对电子商务行业很有兴趣，密切关注阿里巴巴、京东商城(JD.O)等受政府监管约束相对较小的成长型企业。(完)
(编译 李婷仪 审校 白云)
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