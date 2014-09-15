贝莱德中国股票投资策略转向紧盯改革红利题材

路透天津9月12日 - 贝莱德(BLK.N)中国股票投资主管朱悦对路透表示，中国改革国企以及推动其金融市场迈向自由化，提供了一个以前几乎没遇到过的重要投资机会。

这样的机遇，加上中国经济增速放缓，促使贝莱德转变以国内生产总值(GDP)为导向的中国投资策略。

贝莱德特别感兴趣的是中国架构臃肿的国企。在长达逾半个世纪的时间里，中国国企一直有政府在背后扶助，如今政府要求国企向市场定价靠拢，他们面临着提高竞争力的压力。

朱悦掌管的贝莱德中国基金年内迄今涨幅约为7.8%，表现与指标明晟(MSCI)China 10/40 index.dMICN0000TPUS一致。

中国户籍制度改革，将推动中国新型城镇化进程，而一胎化政策松绑也将有助于迈向更以消费者为导向的经济型态。

朱悦表示，贝莱德注意到许多具备这样的结构性成长及改革红利题材的板块，相信回报率将持续提高。

贝莱德的中国股票部门也对电子商务行业很有兴趣，密切关注阿里巴巴、京东商城(JD.O)等受政府监管约束相对较小的成长型企业。(完)

(编译 李婷仪 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。