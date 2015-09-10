贝莱德首席执行官就股市动荡对中国政府提出建言

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透9月9日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周三援引消息人士谈话报导，贝莱德(Blackrock)(BLK.N)首席执行官Larry Fink于8月份访问中国时，曾就中国政府如何应对股市动荡提出建议。
据CNBC报导，中国政府邀请Fink为其提供有关当前形势的咨询。
贝莱德发言人对此不予置评。
政府官员向Fink征询意见并非第一次。在美国公债市场闪崩之后，美国财政部于去年10月就曾向Fink征询过意见。
贝莱德正在全面增加对中国的投资。该公司准备增加对中国地产的曝险，继近期市场下跌后，该公司一直在买进香港上市的中资股。
贝莱德周一再获4亿美元在中国市场的投资额度，该公司已多次通过当局对其在中国内地投资的一次性审批。(完)
(编译 孙国玉；审校 龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。