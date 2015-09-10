贝莱德首席执行官就股市动荡对中国政府提出建言

路透9月9日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周三援引消息人士谈话报导，贝莱德(Blackrock)(BLK.N)首席执行官Larry Fink于8月份访问中国时，曾就中国政府如何应对股市动荡提出建议。

据CNBC报导，中国政府邀请Fink为其提供有关当前形势的咨询。

贝莱德发言人对此不予置评。

政府官员向Fink征询意见并非第一次。在美国公债市场闪崩之后，美国财政部于去年10月就曾向Fink征询过意见。

贝莱德正在全面增加对中国的投资。该公司准备增加对中国地产的曝险，继近期市场下跌后，该公司一直在买进香港上市的中资股。

贝莱德周一再获4亿美元在中国市场的投资额度，该公司已多次通过当局对其在中国内地投资的一次性审批。(完)

(编译 孙国玉；审校 龚芳)

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