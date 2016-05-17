中国经济尚未见底 惟离岸股市估值具吸引力--贝莱德

路透香港5月17日 - 贝莱德中国股票主管朱悦周二称，中国经济尚未见底，未来一段时间经济增长减速至6%区间内较低的水平，而这个水平有可能是L型运行阶段的增长低位。

但她指出，离岸中国股市估值仍具吸引力，目前的H股持仓仍低，但随着深港通计划开通在即，可望刺激南下的股票成交量，连带提高H股的流动性和估值。

以下为其评论全文：

中国决策当局于近日透过媒体重申未来的目标是推动经济运行呈现L型软着陆，而非寻求经济增长出现U型或V型反弹，此信息与我们所作的展望相符，相信中央将聚焦于推展改革和提高增长的“质”，而非只着眼于增长的“量”。当局明言，中国不会走回头路，将避免使用“大水漫灌”的方式刺激需求。我们认为，中国国内生产总值增长率目前仍未见底，但只要放缓的步伐循序渐进而没有失控，当局则能在未来一段时期承受经济增长减速至6%区间内较低的水平，而这个水平有可能是中国经济未来L型运行阶段的增长低位。

我们预期，中国将继续专注于推进多项结构性改革，但投资者必须留意，在一些情况下，长期的改革改进有可能在短期带来阵痛和更大的不确定性。在众多需要于未来数年实践的改革计划中，我们认为当局在2016年将主力推展供给侧和个别的金融改革计划，例如破除中央不容债券违约、犹如提供隐含担保的印象，这些改革工作举足轻重，但有可能不利短期经济增长；与此同时，当局将配合加快落实一些或可促进短期经济增长的改革计划，例如减税和改革能源定价等。推动改革可改善经济增长的质素，创造蓬勃的投资机会，由此而形成的投资主题将启发我们的投资意念和偏好，而我们将致力发掘由中国新旧经济改革中受益的行业和企业的价值，以获取回报。

股市方面，中国离岸股市的估值现时仍具吸引力。MSCI中国指数目前的整体市盈率目前相比10年平均值出现近两成的大幅折让，而市帐率也低于环球金融危机时的水平。虽然宏观经济数据表现可望稳定下来，但中国股市的整体投资气氛仍然脆弱。投资者目前的H股持仓仍低，但随着深港通计划开通在即，可望刺激南下的股票成交量，连带提高H股的流动性和估值。值得留意的是，尽管我们看好中国离岸股市的前景，但市场估值重估与否，将取决于中国经济软着陆的形势和结构性改革的进展。

当前中国（及其他新兴市场）股市所面对的主要风险，来自美国联储局下次加息的时间和步伐。虽然我们的基本预测仍然认为，联储局将贯彻鸽派的温和取态，维持宽松的货币政策；可是，一旦联储局采取较强硬的鹰派立场，将不利风险资产，并有可能导致人民币兑美元贬值，进一步加深投资者对资金流出新兴市场的忧虑。另一项主要风险则是国内债券市场的不确定性，当局有必要权衡兼顾，在破除中央为债券提供隐含担保的印象和推进债务/债券市场更健康发展的同时，也要避免引发系统性风险或削弱市场信心。（完）