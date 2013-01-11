更新版-企业并购: 贝莱德将收购瑞士信贷ETF业务,价格或介于2-3亿美元

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透苏黎世1月10日 - 美国资产管理公司贝莱德 将买下瑞士信贷 的上市交易基金(ETF)业务,可望扩大贝莱德在欧洲的规模.
本项交易是在周四对外宣布,但并未透露价格.不过根据两位熟知内情的消息人士说,交易价格在2亿至3亿美元之间.
对瑞士信贷来说,卖出ETF业务之后有助于充实资本,使其更加符合新的规范.
贝莱德则可藉由此项交易,增加该公司规模及行销市场.
瑞士信贷是欧洲第四大ETF供应商,根据位于伦敦的ETF研调机构ETF Global Insight数据,截至12月31日止,瑞士信贷拥有58支ETF,市占率为5.3%.
贝莱德则是欧洲最大的ETF提供商,占领欧洲规模3,310亿美元的ETF市场逾42%的份额.ETF Global Insight同期数据显示,贝莱德旗下202支欧洲iShares ETF资产总额达到1,396亿美元.本项交易之后,贝莱德在欧洲ETF市场将拥有超过47%的市场份额.
"这项收购案代表贝莱德对瑞士市场的承诺,并凸显我们实现客户需求的重要性."贝莱德董事长兼执行长Laurence Fink说.
瑞士信贷及贝莱德表示,双方预计这项交易可在6月底之前完成.(完) (编译 李婷仪; 审校 徐文焰)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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